ترامب يثير موجة انتقادات ساخرة بسبب تفسيره المثير للجدل لحرائق كاليفورنيا

2020/09/15 | 16:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تفسيره لأسباب الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة من الجهة الغربية لبلاده، إن أوراق الأشجار المتساقطة تصبح بعد جفافها قابلة للاشتعال كالوقود.

وأضاف ترامب، “عندما تتساقط أوراق الأشجار وتبقى لسنوات على الأرض، تشتعل مثل الوقود بالنسبة للنار”، بهذه العبارات أشعل الرئيس الأمريكي في بلاده وفي العالم موجة من التعليقات المنتقدة والساخرة التي تحولت إلى وقود إضافي لزخم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المنتظرة في نوفمبر المقبل.

من وجهة نظر ترامب، الحرائق التي تلتهم كاليفورنيا، الولاية الخاضعة لإدارة خصومه الديمقراطيين والتي أطلق فيها تصريحاته بشأن اشتعال أوراق الأشجار، يمكن تفاديها بتغيير أسلوب إدارة الغابات واصفا الطريقة الحالية، أي طريقة الديمقراطيين، بالضعيفة.

واعتبر معلقون أن رأي الرئيس في أسباب الحرائق يريد به قبل كل شيء مخالفة خصمه الديمقراطي جو بايدن الذي اعتبر الظاهرة من تداعيات الاحتباس الحراري.

سبق لدونالد ترامب قبل أيام أن رد سبب الحرائق في كاليفورنيا لعدم “جرف” أرضية الغابات مثيرا جدلا كبيرا في بلاده.



مثلما أكد أن الاحتباس الحراري سيزول تلقائيا متحدثا إلى رئيس وكالة الموارد الطبيعية في كاليفورنيا ويد كروفوت “ستنخفض الحرارة، سترى”، فيما رد هذا الأخير بالقول “ليت العلم يتفق معك”.



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