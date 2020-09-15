عبسي ونامق يتسببان بطلب أمراة الطلاق

2020/09/15 | 16:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{ولية::الفرات نيوز} تسببت شخصيتن كارتونيتين من مسلسل الأطفال الشهير "عدنان ولينا" الى طلب أمرأة اردنية الطلاق من زوجها.





وحسب ما تداولته صفحات التواصل، فان الزوج اصر على تسمية أطفاله "عبسي ونامق" وهما من الشخصيات الرئيسة بمسلسل الاطفال الكرتوني "عدنان ولينا".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، أوضحوا أن الزوجة بدورها، أصرت على الطلاق من زوجها بعد خلاف دار بينهما على خلفية اصرار الزوج على تسمية المولدين باسماء الشخصيتين الكرتونيتين "عبسي ونامق".

ولاقى خبر الخلاف بين الزوجين، ردود فعل ساخرة انتقدت غالبيتها إصرار الزوج على اسمي "عبسي ونامق"، وايدت غالبية الآراء قرار الزوجة بطلب الطلاق.

كما، أعرب رواد مواقع التواصل عن تعاطفهم مع الزوجة، معزين ذلك، الى انه من غير المعقول أن تتحمل الزوجة مشقة الحمل لمدة تسعة اشهر ومن بعدها يتم اجبارها على الاقتناع بفكرة اطلاق اسماء شخصيات كارتونية على الأطفال.

ورجح آخرون، أن هذه القصة غير واقعية من الاساس اذ انه من غير الممكن يقوم رجل باختيار تلك الاسماء لابناءه.

ويذكر ان مسلسل الاطفال "عدنان ولينا" هو مسلسل ياباني اسمه الحقيقي "ميراي شونِن كونان" (فتى المستقبل كونان) من إنتاج شركة "نيبون أنيميشن" والذي عرض على الشاشات في ثمانينيات القرن الماضي، واستمر عرض حلقاته المكونة من 26 حلقة لمرات عدة عبر الكثير من القنوات العربية.

وعُرض على الشاشات العربية خلال فترة الثمانينيات، وما زال يتكرر عرضه حتى الآن على العديد من القنوات.



باسم مغامرات عدنان، وأشرف على إخراجه المخرج ميازاكي أحد أعظم مخرجي ورسامي الرسوم المتحركة اليابانية، وكان ذلك في عام 1978 وهو مقتبس عن رواية المد الهائل أي المد المذهل لألكسندر كي ويقع المسلسل ضمن إطار ما بعد نهاية العالم.

وبعد ذلك بثلاث سنوات أي في عام 1981 قامت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية بدبلجة المسلسل باسم مغامرات عدنان.



إشترك في الدبلجة العربية عدد من فناني الخليج كالفنان العراقي فلاح هاشم بدور عدنان والفنانة العراقية سناء التكمجي بدور (لينا) والفنان الكويتي عبد الرحمن العقل بدور عبسي والفنان علي المفيدي بدور العم فارس والفنان جاسم النبهان بدور القبطان نامق كما قام الفنان داود حسين بدور عامر.

وفاء الفتلاوي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبسي ونامق يتسببان بطلب أمراة الطلاق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبسي ونامق يتسببان بطلب أمراة الطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).