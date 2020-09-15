نائب: حكومة الكاظمي جذرت وغذت المحاصصة بدل اقتلاعها

2020/09/15 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عد تحالف سائرون، الثلاثاء، التعيينات الاخيرة التي تمت على اساس المحاصصة بانها تنذر بانهيار الحكومة والتي لم تتعافى بعد من الفساد، مبينا ان حكومة الكاظمي لم تتعظ من الحكومات السابقة وجذرت وغذت المحاصصة بدل من اقتلاعها.

وقال النائب عن سائرون جواد حمدان لـ/المعلومة/ ان “التعيينات بالمناصب الخاصة التي اطلقها الكاظمي مؤخرا تشير لأمر بانه لا وجود لتعافي الدولة المريضة خلال حكم الكاظمي”.

واضاف ان “اغلب الكتل دعمت الكاظمي على اساس القضاء على المحاصصة والفساد وتلتزم الكتل بدعمه في البرلمان”، لافتا الى ان “خطواته الاخيرة جذرت وغذت الفساد والمحاصة بدل ان تقتلعها”.

واوضح حمدان ان “هذه التعيينات تنذر بانهيار الحكومة”، مبينا ان “تحالف سائرون سيكون له موقف في حال اصرت الحكومة على تلك التعيينات”.انتهى25و

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