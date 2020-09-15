الهجرة والمهجرين: الكاظمي اصدر توجيهات الى مؤسسات الدولة خاصة بالنازحين

2020/09/15 | 16:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ألزم جميع المؤسسات الخدمية والأمنية والحكومات المحلية، بأخذ دورها الحقيقي لتوفير البيئة المناسبة لعودة النازحين.

وقال الناطق الرسمي في الوزارة علي عباس جاكين في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 ايلول 2020) إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه جميع المؤسسات ذات العلاقة بتوفير البيئة المناسبة للنازحين"، مبينا أن "الكاظمي بتوجيهه هذا وضع جميع المؤسسات أمام حقيقة واقعية، وهو أن تأخذ كل مؤسسة بنظر الاعتبار ما عليها ، سواء كانت أمنية أو خدمية، فضلا عن الحكومات المحلية في المحافظات، لتوفير الخدمات الرئيسة لعودة النازحين".

وأضاف أن "عمل الوزارة هو التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بتوفير البيئة المناسبة لعودتهم".

وأشار إلى أن "فتح مكتب في سنجار هو خير دليل على أن الوزارة استجابت لهذا التوجه، من أجل عودة أكبر عدد ممكن من العائلات النازحة وخاصة الأيزيديين".

ووعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي النازحين خلال زيارة مخيم قاديا في زاخو، الأسبوع الماضي، بتلبية كل المتطلبات التي يحتاجها النازحون، سواء في مخيم قاديا والمخيمات الأخرى، مؤكدا حرص الحكومة الشديد على العمل الجاد لإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، وتوفير الأجواء المناسبة للاستقرار.

ا.ح

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