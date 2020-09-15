درجال ينعى مدرباً للمنتخبات الوطنية بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/09/15 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لوزير الرياضة - عدنان درجال

ننعى الاوساط الرياضية وعائلة مدرب المنتخبات الوطنية بألعاب القوى الدكتور محمد عبد الحسن الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء 15-9-2020، بعد تعرضه لنوبة قلبية نتيجة اصابته بفايروس كورونا، داعين الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون

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