فور انتهاء عرسهما… زوج فنانة عربية مشهورة يواجه السجن 14 يوماً وغرامة مالية

2020/09/15 | 16:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

استدعى الأمن الأردني، الإعلامي معاذ العمري، زوج الفنانة ديانا كرزون، فور انتهاء حفل الزفاف، مساء أمس الاثنين، بسبب مخالفتهما الإجراءات الوقائية المفروضة بسبب فيروس كورونا، رغم إعلان الزوجين التزامهما بالتعليمات.

وأفادت مصادر أمنية أردنية لوسائل إعلام محلية بأن العمري خالف أوامر الدفاع المفروضة من القوات الأردنية التي تتضمن إجراءات مشدّدة ضدّ التجمعات بسبب ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن.

وأقام العمري وكرزون حفل زفاف صغيراً، في إحدى المزارع في مدينة السلط، اقتصر على أقارب العروسين عملاً بالقيود التي تفرضها الحكومة الأردنية على التجمعات العامة منعاً لانتشار كورونا.

Diana Karazon and Moath Omari Throw Simple Yet Intimate Wedding..



See the Pictureshttps://t.co/wuwAW0MJNh#ديانا _كرزون@iamdianakarazon pic.twitter.com/zLGGyzBtu7

— Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) September 15, 2020

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، أكدت مصادر التزامهما بقانون الدفاع بما يختص بعدد الحضور بألا يتعدى 20 شخصاً، إلا أن القانون ذاته بات يمنع إقامة الأفراح أو العزاء، جراء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وسينتهي الاستدعاء المقدم بحق زوج ديانا كرزون، بحجز لمدة 14 يوماً مع غرامة مالية.

صور حفل زفاف ديانا كرزون شاهد المزيد| https://t.co/wT18jJLThH@iamdianakarazon pic.twitter.com/RXd7GSpu3A

— FilFan.com (@FilFan) September 15, 2020

وصباح أمس الإثنين، قالت ديانا كرزون في منشور على انستغرام تعليقاً على صورة لها بصحبة العمري: “اليوم حفل زفافنا، كنا نرغب كثيراً بأن يكون معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف الذي نمر به ما لم يسمح لنا بذلك، كذلك التزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة”.

النجمة ديانا كرزون في أول إطلالة لها في حفل زفافها @iamdianakarazon pic.twitter.com/klKd2doOkE

— مشاهير الشرق الأوسط CME (@CelebMiddleEast) September 15, 2020

ودعت كرزون الله أن يبعد الوباء عن البلاد وأهلها، وأن تكون الحياة الجديدة التي هي بصدد الدخول فيها مليئة بالهدوء وراحة البال والسلام.

يذكر أن ديانا كرزون كانت قد أعلنت عن خطوبتها من معاذ العمري بداية العام الحالي، خلال حفل أقيم بمنزلها.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فور انتهاء عرسهما… زوج فنانة عربية مشهورة يواجه السجن 14 يوماً وغرامة مالية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فور انتهاء عرسهما… زوج فنانة عربية مشهورة يواجه السجن 14 يوماً وغرامة مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).