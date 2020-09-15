ترامب: لا مانع من بيع مقاتلات F-35 للإمارات

2020/09/15 | 16:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء "إنه لن يكون لديه أي مشكلة في شراء الإمارات للطائرات المقاتلة F-35"، مشيرا إلى أنها ستساعد الوظائف في الولايات المتحدة.

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