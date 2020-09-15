ضبط 15 عجلة محملة ببضاعة متلاعب بأوراقها بمنفذ المنذرية

2020/09/15 | 16:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_این]اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط (15) عجلة محملة ببضاعة تم التلاعب بوصلها الضريبي مما سبب هدرٱ بالمال العام في منفذ المنذرية الحدودي.

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