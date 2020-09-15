وزارة الصحة تسجل 4224 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4214 حالة

2020/09/15 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 4214 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم بلغ 4224 إصابة جديدة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء لهذا اليوم 4214، كما بلغ مجموع حالات الوفاة 80.

وأشارت وزارة الصحة والبيئة إلى أن عدد الفحوصات المختبرية ليوم 15 أيلول بلغ 22141.

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