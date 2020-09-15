الحشد الشعبي وبدعم طيران الجيش يقتحم عكاشات غرب الانبار

2020/09/15 | 16:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر امني في قيادة حشد الانبار، الثلاثاء، باقتحام منطقة عكاشات لتعقب بقايا خلايا ارهابي داعش في المناطق الغربية .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “قوات من الحشد الشعبي وبدعم من طيران الجيش اقتحمت منطقة عكاشات بقضاء الرطبة غربي الانبار، على خلفية معلومات استخباراتية افادة بوجود مفارز صغيرة لبقايا خلايا مجرمي داعش في المناطق المستهدفة “.

وأضاف، أن “قوات الحشد الشعبي تمكنت من تدمير عدد من انفاق ومضافات ارهابي داعش في المناطق المستهدفة”، مبينا ان “قوات الحشد شرعت بعمليات تفتيش استهدفت مناطق رعاة الاغنام على خلفية معلومات استخباراتية افادت بوجود عناصر من خلايا ارهابي داعش يتنكرون بزي رعاة الاغنام”.انتهى/ 12أ

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