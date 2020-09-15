برشلونة يقدم خيارًا جديدًا لـسواريز لرحيله مبكراً

2020/09/15 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وضع نادي برشلونة المنافس في بطولة الدوري الإسباني خيارًا جديدًا أمام مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لويس سواريز، من أجل تسريع رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي.وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن “الحل الذي قدمه برشلونة أمام سواريز هو تكفله باستكمال راتب اللاعب مع ناديه الجديد في حالة عدم وصوله إلى نفس ما يتقاضاه […]

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