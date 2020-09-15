الفنانة أنغام توضح حقيقة زواجها للمرة الخامسة

2020/09/15 | 17:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ انتشرت خلال الأيام الماضية ، شائعة تفيد بزواج المطربة أنغام ، بالمايسترو المصري هاني فرحات قائد فرقتها الغنائية ، وتردد هذا الخبر بقوة ببعض المواقع الإخبارية ، دون تأكيد أو نفي من جانب الفنانة المصرية.لتخرج عن صمتها الفنانة أنغام ، منذ قليل، وترد على هذه الشائعة ، عبر حسابها الشخصي على موقع […]

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