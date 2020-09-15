2020/09/15 | 17:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} يستمر معدل الاصابات بفيروس كورونا المستجد بالارتفاع في العاصمة بغداد بعد تسجيلها 1312 حالة جديدة، اليوم الثلاثاء، فيما تصدرت محافظة واسط حالات الشفاء على جميع المحافظات.





وسجلت بغداد اليوم، 1312 اصابة جديدة بكورونا موزعة {444 الرصافة، 784 الكرخ، 84 مدينة الطب}، فيما تصدرت محافظة واسط الموقف بعد العاصمة بتسجيل 365 حالة جديدة، ثم نينوى بـ283 اصابة.

كما تصدرت العاصمة مؤشر حالات الشفاء من كورونا بعد تسجيلها 1006 حالة شفاء توزعت {الرصافة 450، الكرخ 460، مدينة الطب 96}، تليها محافظة واسط بتسجيل 450 حالة، ونينوى 300 حالة شفاء جديدة.

اما حالات الوفيات بكورونا فقد تصدرت دهوك الموقف بتسجيل 12 حالة وفاة، تليها السليمانية 10 وفيات ثم بغداد بـ8 وفيات توزعت {الرصافة 5، الكرخ، 3، مدينة الطب صفر}.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، الثلاثاء، تسجيل 4224 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و4214 حالة شفاء و80 حالة وفاة.

وفاء الفتلاوي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرتفاع غير مطمأن بإصابات كورونا في بغداد.. وواسط تسجل اعلى رقماً بالشفاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرتفاع غير مطمأن بإصابات كورونا في بغداد.. وواسط تسجل اعلى رقماً بالشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).