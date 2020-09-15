ادراة نادي القوة الجوية تتخذ قرارين بخصوص الراحل ناظم شاكر

2020/09/15 | 17:10 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

علن نادي القوة الجوية الرياضي، تخصيص رواتب لعائلتي النجمين الدوليين الراحلين ناظم شاكر وناطق هاشم.

وذكر بيان للنادي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (15 ايلول 2020)، أن "رئيس الهيئة المؤقتة ل‍نادي القوة الجوية الرياضي اللواء شهاب جاهد، التقى بعائلة المرحوم الكابتن ناظم شاكر واتصل هاتفيا بعائلة المرحوم ناطق هاشم".

وأوضح، أن "قائد القوة الجوية خصص راتبا للعائلتين تقديرا لمسيرتهما الكبيرة مع الصقور خلال فترة الثمانينيات، فضلا عن تعيين فهد ناظم شاكر في نادي القوة الجوية الرياضي عرفانا وتقديرا لوالده المرحوم الكابتن ناظم شاكر".

وتوفي ناظم شاكر في الـ11 من أيلول الحالي، بينما توفي ناطق هاشم في الـ26 من أيلول عام 2004.

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