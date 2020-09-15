من يدفع فاتورة العقوبات الأميركية على ايران؟ | تقرير

2020/09/15 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مخاوف إيرانية من تضرر اقتصادها بعد سعي العراق الى الاكتفاء الذاتي والعمل على انتاج كل ما هو بحاجة اليه، دفع طهران الى زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق الى أكثر من عشرين مليار دولار.تقرير: أنمار العبيديقراءة: عماد القرالة

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