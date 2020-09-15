الاكتفاء الذاتي بالقمح.. هل ستكون بداية نهضة الزراعة في العراق؟ | تقرير

2020/09/15 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

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يستعد العراق لتصدير محصول الشعير الفائض عن حاجة السوق المحلية، في سابقة هي الأولى من نوعها ولم تحدث منذ عقود طويلة، بعدما كان ثاني أكبر مشتر للقمح في الشرق الأوسط.قراءة: سنا ماهر

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