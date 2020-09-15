جريدة طريق الثورة . العدد 58. - حزب الكادحين

2020/09/15 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_الكادحين مــــــــــا العمـــــــــل ؟ يزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي في تونس سوء ، حيث يتفاقم الاستغلال و التففير والاضطهاد و القمع والابتذال والتفاهة والتجهيل والحرمان والأمراض والاوبئة ويتنامي الإرهاب الديني التكفيري في المدن والأرياف متقاسما الأدوار مع اليمين الديني في شكله السياسي المتمركز ضمن السلطة نفسها بمؤسساتها المختلفة ويشتد ساعد الرجعية الدستورية التي انتق ......





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