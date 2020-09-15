المالية النيابية: مايصلنا من ايرادات المنافذ الحدودية لايتجاوز ال 5% من مواردها الحقيقية

2020/09/15 | 17:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاثنين، بان مايصلنا من ايرادات المنافذ الحدودية لايصل الى 5% من مواردها الحقيقية.

وقال كوجر لـ /المعلومة/، ان “الاجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية لم تات ثمارها حتى الان”، مؤكدا بان “ما كان ياتي من المنافذ هامشي جدا وهو لايزيد عن 5% من مواردها المالية الحقيقية”.

واضاف، ان “الوضع الحالي يدفعنا للسؤال هل ارتفعت الايرادات القادمة من المنافذ الى 25% او 50% الجواب لا لم تصل الى هذا المستوى حتى الان”، معتبرا أن “زيادة الايرادات تحتاج الى خطوات اخرى اتجاه معالجة السلبيات من اجل تعظيم الموارد المالية”.

وتعاني المنافذ الحدودية في العراق من الكثير من السلبيات التي دفعت الى انخفاض كبير في ايراداتها المالية.



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