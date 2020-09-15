الكاظمي يدافع عن التعيينات التي اجراها

2020/09/15 | 17:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دافع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن قراراته بتعيين عدد من الشخصيات في مناصب مهمة شملت عدد من الهيئات المستقلة ودوائر امنية واقتصادية.وقال الكاظمي في بيان أصدره اليوم “وجّهنا يوم أمس الإثنين ٢٠٢٠/٩/١٤ بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة .واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، […]

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