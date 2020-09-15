افتتاح معبد للديانة المجوسية الزرادشتية في اربيل

2020/09/15 | 18:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..افتتح في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، امس الاثنين، معبد للديانة الزرادشتية والذي احتضن مراسم خاصة لاعتناق أكاديمي عراقي وزوجته للديانة.وقالت ممثلة الديانة الزرادشتية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان العراق آوات داريا ، “افتتحنا معبد أربيل بحضور مسؤولين من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان وعدد من المسؤولين وأبناء الديانة […]

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