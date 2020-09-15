2020/09/15 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب بقيت وزارة الداخلية العراقية من الوزارات الأمنية ذات الأهمية القصوى التي تسعى الى حفظ أمن العراق وتوفير أجواء آمنة للمجتمع ، ورصد الجريمة بكل أشكالها، ومتابعة من يعبث بأمن البلد أو يريد إشاعة أجواء عدم الإستقرار وتهديد السلم الأهلي والمجتمعي.وحسنا فعل رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ، بأن إختار لوزارة الداخلية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعتبارات القيمية والأخلاقية تتقدم مسارات العمل الأمني في وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعتبارات القيمية والأخلاقية تتقدم مسارات العمل الأمني في وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).