القضاء يعلن عن إجراءاته بشأن جرائم الاعتداء على المتظاهرين

2020/09/15 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال مجلس القضاء الآعلى أنه تلقى بتاريخ 15 /9 /2020 احصاءاً بالإجراءات القضائية المتخذة من قبل الهيئات التحقيقة القضائية المختصة بقضايا التظاهرات.وأشار المدلس في بيان عن المكتب الإعلاوي الى أن الإجراءات تضمنت صدور (٤) احكام بين الإعدام والسجن وصدور (49) مذكرة قبض لم تنفذ إلى الآن، وتوقيف (25) متهما بتلك القضايا قيد […]

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