النقل تعلن استنفار اسطولها البري استعدادا للزيارة الاربعينية

2020/09/15 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي ، الثلاثاء ، الاستنفار الكامل لأسطول الوزارة وذلك مع اقتراب ايام زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واوضح الشبلي : ان وزارة النقل باشرت أستعداداتها المبكرة من خلال تسخير آلاف المركبات والباصات المختلفة السعات بالاضافة الى القطارات لاستيعاب الحشود المليونية التي ستتوجه صوب قبلة الاحرار لأحياء ذكرى الاربعين.

وبينان وزارة النقل تسعى جاهدة لتسخير كافة الجهود وتوفير وسائل النقل خدمةً للزائرين الكرام وستعمل على تذليل كافة المشاكل والمعوقات حتى اتمام الزيارة وذلك من خلال خبرات كوادرها المتراكمة وتكاتف الجهود لأنجاح الزيارة

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