تربية ميسان تستعد لافتتاح 31مدرسة جديدة في العام الدراسي الجديد

2020/09/15 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..كشف مدير عام تربية ميسان عن قرب افتتاح 31مدرسة جديدة بداية العام الدراسي الجديد.وقال مدير إعلام التربية محمد حمزة الكعبي لـ(المستقلة) أن المدير العام رياض مجبل الساعدي عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا لمديري الاقسام ،ناقش فيه العديد من القضايا التي تهم الشأن التربوي والتعليمي في المحافظة وايجاد الحلول الناجعة وأشار إلى أن […]

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