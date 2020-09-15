5 ظواهر طقسية عنيفة تضرب بالتزامن (مهددة الحياة)

2020/09/15 | 18:12 - المصدر: NRT عربية

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تضرب خمس ظواهر طقسية عنيفة في الوقت نفسه المحيط الأطلسي، لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عاما، وسط ترجيحات بتسببها تضخما "يهدد الحياة" لجزر الباهاما وجنوب الولايات المتحدة.

وهبت العاصفة الاستوائية "سالي" وانضم إليها "بوليت" و"رينيه" و"تيدي" و"فيكي"، في المحيط الأطلسي، وهي المرة الأولى منذ عام 1971 التي تهب فيها خمس ظواهر طقسية هناك في الوقت نفسه.

المركز الأميركي للأعاصير قال ان عاصفة "رينيه" في وسط الأطلسي ستتحول لإعصار.

وتعد "سالي" الأخطر على الولايات المتحدة في الوقت الحالي، على الرغم من أن "بوليت" يمكن أن تسبب تضخما "يهدد الحياة" لجزر الباهاما وجنوب الولايات المتحدة، كما يقول المركز الوطني للأعاصير.

ودرس علماء الأرصاد الجوية بالفعل 20 اسما من بين 21 اسما محتملا في قائمة العواصف الاستوائية - وبعد تطبيق اسم آخر، سيحين وقت الأبجدية اليونانية.

يذكر أن آخر مرة استخدمت فيها الأبجدية اليونانية للعواصف الاستوائية، كانت في عام 2005، عندما وقعت 27 دوامة خطيرة.

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