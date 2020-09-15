كورونا.. نائب توضح مدى إمكانية البدء باستخدام اللقاحين الروسي والبريطاني بالعراق

2020/09/15 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علقت عضو لجنة الصحة في البرلمان، النائب صفاء البندر، اليوم الثلاثاء، على إمكانية استخدام اللقاح البريطاني او الروسي ضد فيروس كورونا في العراق، فيما تحدثت عن محددات عالمية كشروط للاستخدام.

وقالت صفاء البندر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإصابات في العراق لاتزال مرتفعة، ونحن الان في الذروة كما يبدو، والبلاد تحتل مرتبة عالية جدا في معدلات الاصابة اليومية على مستوى العالم، وهذه حقيقة يجب الانتباه لها".

واضافت البندر، ان "اعتماد اللقاح البريطاني او الصيني او الروسي لا يمكن الا من خلال ضوء اخطر من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للقاحات، اضافة الى اللجنة الاستشارية العليا في وزارة الصحة والتي شكلت لها الغرض"، لافتة الى ان "دائرة الصحة العامة في الوزارة جادة في ادخال اي لقاح يحظى الاعتماد في اسرع وقت ممكن، لكن الامر يحتاج بعض الوقت لان اغلب اللقاحات الان في المرحلة الثالثة للتجارب".

وأشارت إلى أنه "من المبكر الحديث على ان كورونا قد تؤثر على اجراء الانتخابات، لان موعد انطلاقها سيتم بعد اشهر من الان والوضع الوبائي في العراق والعالم ليس مستقرا، خاصة مع تقارير منظمة الصحة العامة والتي تتحدث عن شهرين قادمين سيكونان حاسمين حيال الملف الوبائي".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء 15-9-2020، تسجيل 80 حالة وفاء و 4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتها 4210 حالة تعافٍ من المرض.

وبحسب الموقف الوبائي العام لفيروس كورونا في البلاد، اجرت وزارة الصحة اليوم 22141 فحصاً بعموم العراق وسجلت 4224 إصابة بالفيروس، فيما كان عدد الوفيات 80 وعدد المتعافين 4210 وهو ثاني أعلى حصيلة يومية للمتعافين من الفيروس بعد يوم من تسجيل 4427 حالة تعافٍ.

وتصدرت بغداد حصيلة الإصابات اليوم بـ 1312 حالة تلتها واسط بـ 365 حالة.

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