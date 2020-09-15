الحكومة العراقية تعلن التحرك نحو الموظفين الفضائيين وتطرح ألية للتخلص منهم

2020/09/15 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طرحت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (15/9/2020)، آلية جديدة للتخلص من الموظفين ’’الفضائيين’’ وبيان العدد الفعلي للموظفين الحقيقيين.

وفي وقت سابق ، قال وزير التخطيط خالد بتال النجم ان "الحكومة العراقية بما فيها وزارتا التخطيط والمالية لا يعلمان العدد الحقيقي للموظفين في البلاد".

وقال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مؤتمر صحفي ان "جلسة مجلس الوزراء ناقشت آلية التأكد من الموظفين الحقيقيين وعددهم الفعلي".

وأشار الى ان "الجلسة شهدت أيضاً، مناقشة المقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات، بشأن تنظيم بيانات موظفي الدولة".

وكشف "وقد وجّه الكاظمي بتشكيل فريق لتقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة".

ولفت الى ان "الحكومة تنوي القضاء على مصطلح الفضائيين من خلال هذه الآلية"، مشيرا الى ان "الكاظمي جدد التأكيد على ضرورة استكمال الوزارات استعداداتها من أجل ربطها بالحكومة الإلكترونية".

واشار من جانب أخر الى أن " جهاز مكافحة الإرهاب سيقوم بتنفيذ أوامر اللجنة العليا حول ملفات الفساد".

وعلق ملا طلال على تعيينات الدرجات الخاصة التي اعلنت امس وقال إن "التغييرات الأخيرة جرت ضمن سياقها القانوني والإداري".

وتابع ان "الكاظمي قدر عالياً ردود أفعال القوى السياسية الرافضة للمحاصصة"، مشيرا الى ان "الكثير من هذه التغييرات جاءت بسبب مضي المدة المقررة لإصحابها".

واكد ان "اختيار البدلاء جاء من رحم المؤسسات نفسها أو بتقديم أشخاص يتسمون بالكفاءة والخبرة"، مضيفا ان "الكاظمي أشار إلى حق العراق السيادي والدستوري في الموانئ العراقية وتحديداً ميناء الفاو الكبير".

ومضى "الكاظمي تعهد بأن تنال حكومته شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير"، مؤكدا ان "تلكؤ تنفيذ مشروع الفاو الكبير جاء لأسباب غير معروفة وقد يكون هنالك تعمد في التقصير".

وكشف عن ان " مجلس الوزراء أقرّ محضر وزارة التخطيط الخاص بمشاريع المستشفيات".

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