نقيب الصحفيين مؤيد اللامي : نحو اربعمائة صحفي عراقي اصيبوا بكورونا واغلبهم تشافى من الفيروس

2020/09/15 | 18:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي عن اصابة نحو اربعمائة صحفي عراقي بفيروس كورونا ، مؤكدا تشافي اغلبهم من الفيروس .وكتب اللامي في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي " ‏اصيب مايقرب من اربعمائة صحفي عراقي بفيروس ‎كورونا ،وقد تواصلنا مع الغالبية العظمى منهم ، ووفرنا لهم بعض العلاجات والمساعدات الطبية وغيرها "، مضيفا " الحمد لله تشافى أغلبهم من الفيروس ، ولدينا عدد آخر لازال في الحجر المنزلي او المستشفيات ، أدعو الله الكريم أن ينعم عليهم وجميع المصابين بالشفاء العاجل "./انتهى5

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