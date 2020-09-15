تدمير / 3 / مضافات لداعش بعملية شمال شرق بعقوبة

2020/09/15 | 18:13 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / عثرت قوات الحشد الشعبي على / 3 / مضافات لتنظيم داعش بعملية نفذت شمال المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة قتالية من اللواء 24 في الحشد الشعبي وبعملية نفذت لتعقب بقايا فلول داعش في منطقة توكل شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة ضبطت / 3 / مضافات تعد المعقل الرئيسي لخلايا داعش في المنطقة .واضاف ان المضافات كانت تحوي على مواد لوجستية وقنابر هاون واسلحة متوسطة وخفيفة واعتدة ومواد لصنع العبوات الناسفة ورمانات يدوية وملابس عسكرية واجهزة اتصال .



مبينا ان المضافات دمرت موقعيا من قبل الحشد الشعبي /انتهى

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