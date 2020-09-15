الكاظمي يوجّه بتشكيل فريق لتقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة

2020/09/15 | 18:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجـه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،بتشكيل فريق لتقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة، مؤكدا ان الحكومة تنوي القضاء على مصطلح الفضائيين من خلال هذه الآلية./انتهى3

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