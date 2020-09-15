شاهد أين تذهب أموال النفط وكيف يحرم العراقيون منها!

2020/09/15 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب في البرلمان العراقي محمد صاحب الدراجي بأن مجلس الأمن فرض على العراق ارسال كل مبيعاته من النفط الى البنك الفيدرالي الأمريكي مما جعل أموال ا...

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