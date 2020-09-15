2020/09/15 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" الارهابي اشرفا على "مجزرة البو نمر" في محافظة الانبار....

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