خاص للعالم: الإقتصاد العراقي أسير بيد أمريكا

2020/09/15 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب في البرلمان العراقي محمد صاحب الدراجي أن هناك من يدفع بإتجاه إنهيار الإقتصادي العراقي بصورة سريعة، موضحا ان الاقتصاد العراقي اسير في يد ام...

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