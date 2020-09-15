2020/09/15 | 18:13 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس السوري بشار الاسد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: ناقشت تصفية بشار الاسد مع ماتيس) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: ناقشت تصفية بشار الاسد مع ماتيس) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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