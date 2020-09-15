لجنة وزارية تزور مراكز شرطة ميسان

2020/09/15 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/… باشرت لجنة من وزارة الداخلية بزيارة عدد من مراكز الشرطة في محافظة ميسان لغرض تقييم العمل الأمني والإداري فيها.وقال بيان عن قيادة شرطة ميسان، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت عملها منذ الأمس بزيارة مركز شرطة البلدة لغرض متابعة وتقييم الأداء الأمني والإداري ومعالجة التحدّيات للوصول الى تقديم أداء متميز ينسجم مع […]

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