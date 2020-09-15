سيدة أمريكية تبحث عن اصحاب رسالة عمرها 100 عام

2020/09/15 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تفاجأت سيدة أمريكية تعيش في مدينة بيلدنغ بولاية ميتشغن بوصول بطاقة بريدية عمرها مئة عام في صندوق بريدها بطريق الخطأ مما دفعها للمضي في رحلة بحث كبيرة عن عائلة المرسل إليه الحقيقي.ونشرت بريتاني كيتش البطاقة على صفحة في “فيسبوك” طالبةً مساعدة المستخدمين في الوصول إلى معلومات بشأن المرسل إليه الحقيقي للبطاقة المؤرخة بيوم […]

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