زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين

2020/09/15 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن “لا نية” لدى رئيس الوزراء بينامين نتنياهو لإجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين.وقال لابيد الذي يدفع باتجاه استئناف المفاوضات في مقابلة مع وكالة فرانس برس “هذه الحكومة لا تنوي مناقشة أي شيء مع الفلسطينيين”.وتأتي تصريحات لابيد قبل ساعات من توقيع إسرائيل اتفاقين تاريخيين لتطبيع العلاقات مع […]

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