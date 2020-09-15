تيسير خالد : في طريقه الى واشنطن ، نتنياهو يوجه صفعة جديدة للمطبعين

2020/09/15 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى اوسع مشاركة جماهير في الفعاليات ، التي دعت لها القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في البلاد وفي مخيمات اللجوء وبلدان الهجرة والاغتراب ، للتنديد بحفل التوقيع على اتفاقيتي التطبيع بين كل من الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وحكومة اسرائيل في البيت الابيض برعاية […]

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