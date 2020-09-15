( رضا عبد الرحمن ) البرىء المظلوم المسجون .!! - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور تعليقا على الاعتقال الثالث للكاتب الاسلامى : رضا عبد الرحمن على أولا : عن التمويل المزعوم كان الاعتقال الثالث لرضا عبد الرحمن قبيل فجر 22 أغسطس 2020 ، واعتقلوا معه بعض أقاربى ، وأفرجوا عنهم وإستبقوا رضا ، وقد حوّلوه الى نيابة أمن الدولة كما جاء في بعض الصحف .
الاستجوابات لهم تركزت حول الاتهام بتلقيهم تمويلا منى .
أضع هنا بعض الحقائق : 1 ـ التمويل الذى يقع تحت طائلة القانون هو ال ......
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