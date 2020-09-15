الفلسفة والمذاهب الدينية في المجتمعات الآسيوية - غازي الصوراني

2020/09/15 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني نظرة عامة:مع إطلالة القرن الخامس الميلادي تحطمت وحدة حضارة البحر الأبيض المتوسط، وتمزقت معها أشلاء الوحدة السياسية، فبدمار المدن في أعقاب اجتياح البرابرة للغرب كله، زالت من الوجود المراكز التقليدية للثقافة؛ وبانهيار الحضارة المدينية انهارت ركائز ذلك التعليم السفسطائي الذي كان وَسَمَ بميسم وحدته الحقبة الأخيرة من العصور القديمة.ففي آسيا (الصين والهند واليابان وفارس) حيث تعرضت بلدانها آن ......





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