هذا ما فعلته توجيهات الكاظمي بالزراعة في كربلاء | تقرير

2020/09/15 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

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مزارع الفردوس التابعة للعتبة العباسية في محافظة كربلاء بمشاريعها الاقتصادية للمساهمة في زيادة المنتوج الوطني الزراعي.تقرير: جاسم الهميم

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