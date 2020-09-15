عاجل | تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال حول سير حكومة الكاظمي

2020/09/15 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: الكاظمي أكد على سير الحكومة باتجاه تحقيق مهمتها الأساسية وهي الانتخابات المبكرة.

– ملا طلال: الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على المستجدات السياسية وبعض التوجيهات والتوصيات.

– ملا طلال: التغييرات الأخيرة جرت ضمن سياقها القانوني والإداري.

– ملا طلال: الكاظمي قدر عالياً ردود أفعال القوى السياسية الرافضة للمحاصصة.

– ملا طلال: الكثير من هذه التغييرات جاءت بسبب مضي المدة المقررة لإصحابها.

– ملا طلال: اختيار البدلاء جاء من رحم المؤسسات نفسها أو بتقديم أشخاص يتسمون بالكفاءة والخبرة.

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