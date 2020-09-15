المعارض الروسي نافالني يؤكد عزمه العودة إلى روسيا

2020/09/15 | 18:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

أكدت كيرا يارميش، الناطقة الصحفية باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، أنه يعتزم العودة إلى بلاده بعد الانتهاء من العلاج في ألمانيا، مضيفة أنه لم يتم النظر في أي خيار آخر.

وكتبت يارميش عبر “تويتر” اليوم الثلاثاء: “منذ الصباح يتواصل معي الصحفيون سائلين عما إذا كان صحيحا أن أليكسي يخطط للعودة إلى روسيا.



أتفهم سبب السؤال، لكن مع ذلك استغرب أن يظن أحد بخلاف ذلك.



مرة أخرى أؤكد للجميع: لم يتم النظر قط في أي خيارات أخرى”.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلا عن مسؤول أمني ألماني رفيع المستوى أن نافالني لا يخطط للهجرة إلى ألمانيا، ويريد العودة إلى وطنه لمواصلة نشاطه.

كما قالت الصحيفة إن نافالني رفض في محادثة مع المسؤول الألماني، التعاون مع الجانب الروسي في إطار تحقيق مشترك اقترحته موسكو لبرلين في قضيته.

وكانت صحة نافالني قد تعرضت لتدهور حاد وهو على متن طائرة في رحلة داخلية إلى موسكو، وأدخل بشكل طارئ إلى مستشفى في مدينة أومسك، قبل نقله للعلاج في ألمانيا، التي قالت لاحقا إن خبراءها توصلوا إلى استنتاج مفاده أن نافلني تم تسميمه بمادة من مجموعة “نوفيتشوك”، لكن لم يتم حتى الآن عرض أي معطيات تؤكد هذه الفرضية.

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