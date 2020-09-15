الموقف الوبائي للنجف الاشرف.. 162 اصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

2020/09/15 | 18:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في المحافظة لليوم الثلاثاء.وذكرت الدائرة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم اجراء (297) فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR و تبين من خلال الفحوصات وجود 162حالة مصابة بفايروس كورونا توزعت كالتالي:-النجف القطاع الشمالي- حي السلام 8- حي النداء 8 - حي الميلاد 5- حي الجامعة 5- حي الوفاء 5- حي النصر 4- حي ابو طالب 4- حي الجزيرة 4- حي الغري 3- دور الهندية 3- حي الجمعية 2- حي المهندسين 2- حي المكرمة 1- قرية الغدير 1- حي الشهداء 1- الحولي 1- الحيدرية 1- حي الاطباء 1- حي النفط 1النجف القطاع الجنوبي- حي العدالة 5- حي الانصار 5- مركز المدينة 4- الجديدة الثالثة 2- حي الامير 2- حي القادسية 2- حي الغدير 2- الشقق 2- حي القدس 2- حي ابو خالد 2- حي الحسين 2- حي الحنانة 1 - حي الصحة 1- حي الشعراء 1- حي الكرامة 1- الجديدة الرابعة 1- حي الشرطة 1- شارع المدينة 1- حي الاسكان 1- حي الثورة 1- خان المخضر 1- المدينة القديمة 1قطاع الكوفة - حي ميسان 7- مركز الكوفة 7- حي كندة 4- الرشادية 2- البراكية 2- شارع المطار 2- شارع المعمل 1 - علوة الفحل 1- السهلة 1- حي الشرطة 1- حي ميثم التمار 1- شارع الطاقة 1قطاع العباسية- العباسية 10قطاع المناذرة- المناذرة 8 قطاع المشخابالمشخاب 13-- من بين الاصابات اعلاه (21) أصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.- حالات الشفاء : 198- الوفيات :4- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 15595مجموع حالات الشفاء : 12828 مجموع الوفيات : 203مجموع الراقدين : 2564مجموع الاصابات بين المنتسبين : 1606 وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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