النقل تعلن الاستنفار الكامل لأسطولها استعدادا للزيارة الاربعينية

2020/09/15 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الثلاثاء، الاستنفار الكامل لأسطول الوزارة وذلك مع اقتراب ايام زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وقال الشبلي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “وزارة النقل باشرت أستعداداتها المبكرة من خلال تسخير آلاف المركبات والباصات المختلفة السعات بالاضافة الى القطارات لاستيعاب الحشود المليونية التي ستتوجه صوب قبلة الاحرار لأحياء ذكرى الاربعين.”

وبين ان “وزارة النقل تسعى جاهدة لتسخير كافة الجهود وتوفير وسائل النقل خدمةً للزائرين وستعمل على تذليل كافة المشاكل والمعوقات حتى اتمام الزيارة وذلك من خلال خبرات كوادرها المتراكمة وتكاتف الجهود لأنجاح الزيارة”. انتهى25س

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