ملا طلال: الحكومة باتجاه تحقيق مهمتها الأساسية

2020/09/15 | 18:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد احمد ملا طلال المتحدث بإسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان التغييرات الاخيرة بتعيين عدد من الدرجات الخاصة جرت ضمن سياقها القانوني والإداري، مشيرا الى ان الحكومة باتجاه تحقيق مهمتها الأساسية وهي الانتخابات المبكرة.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء ، اليوم (15 ايلول 2020)، ان "الكاظمي اكد خلال جلسة مجلس الوزراء، على سير الحكومة باتجاه تحقيق مهمتها الأساسية، وهي الانتخابات المبكرة"، مبينا ان "الكاظمي أطلع مجلس الوزراء، على المستجدات السياسية، وبعض التوجيهات والتوصيات".

واضاف، ان "التغييرات الأخيرة جرت ضمن سياقها القانوني والإداري".

واوضح، ان "الكاظمي قدر عاليا ردود أفعال القوى السياسية الرافضة للمحاصصة"، مشيرا الى ان "الكثير من هذه التغييرات جاءت بسبب مضي المدة المقررة لإصحابها".

وتابع، ان "اختيار البدلاء جاء من رحم المؤسسات نفسها أو بتقديم أشخاص يتسمون بالكفاءة والخبرة"، مضيفا ان "الكاظمي أشار إلى حق العراق السيادي والدستوري في الموانئ العراقية وتحديدا ميناء الفاو الكبير".

وبين، ان "الكاظمي تعهد بأن تنال حكومته شرف البدء فعليا بتنفيذ ميناء الفاو الكبير"، مؤكدا ان "تلكؤ تنفيذ مشروع الفاو الكبير جاء لأسباب غير معروفة وقد يكون هنالك تعمد في التقصير".

وكشف ملا طلال عن ان " مجلس الوزراء أقر محضر وزارة التخطيط الخاص بمشاريع المستشفيات".

ا.ح

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