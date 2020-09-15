444 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة.. صحتها توضح التوزيع الجغرافي

2020/09/15 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 444 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 219 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 444 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

- 219 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الرصافة 60 حالة• قطاع الاستقلال 10 حالات• قطاع الاعظمية 5 حالات• قطاع البلديات الثاني 59 حالة• قطاع البلديات الاول 29 حالة• قطاع الشعب 22 حالة• قطاع الصدر 34 حالة

- 225 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 71 حالة محلة 524, 518, 513, 545, 518, 515, 554, 571, 522, 556, 555, قطاعات 55, 9, 50• الكرخ 15 حالة ضمن المناطق التالية, حي الجامعة حالة واحدة, الكرخ حالة واحدة, المنصور حالتين, الحرية حالتين, السيدية 3 حالات, اليرموك حالة واحدة, الخضراء حالة واحدة, المحمودية حالة واحدة, العطيفية حالة واحدة, حي الجهاد حالتين,• الاعظمية 8 حالات محلة 314, 317, 304, 320, الكسرة• الكرادة 5 حالات محلة 903, 919, 905• الحسينية 4 حالات محلة 220, 211, 223• البلديات 8 حالات محلة 732, 734, 744• النهروان حالتين• شارع فلسطين 16 حالة محلة 505, 502, 508, 503, 504• الكفاح حالة واحدة محلة 111• باب الشيخ حالة واحدة محلة 121• المدائن حالتين• الشعب 16 حالة محلة 331, 333, 357, 359, 345, حي اور, حي البساتين, البنوك• الجادرية حالتين محلة 923, 911• الامين 19 حالة محلة 733, 723, 739, 750, 745, 731, 735• زيونة 5 حالات محلة 712, 714, 719• حي النصر حالة واحدة• حي تونس حالة واحدة محلة 330• محافظة ذي قار حالة واحدة الناصرية• الزعفرانية 10 حالات محلة 954, 955, 957, 962, 950, 953• بغداد الجديدة 3 حالات محلة 713, 711, 709• الطالبية 5 حالات محلة 322, 332, 321• محافظة واسط حالة واحدة الصويرة• المشتل 5 حالات محلة 771, 767, 751,• العبيدي 5 حالات محلة 759, 762, 734• محافظة بابل 3 حالات المسيب, الحلة• الغدير حالة واحدة محلة 706• سبع ابكار حالتين محلة 340,• الفضيلية حالة واحدة• الاستكشافات حالة واحدة• الرشاد حالة واحدة• شارع المغرب حالتين محلة 306, قرب مدرسة الحريري• محافظة البصرة حالة واحدة مركز المحافظة• محافظة المثنى حالة واحدة الرميثة• محافظة ميسان حالة واحدة المجر الكبير• محافظة ديالى حالة واحدة بعقوبة• خان بني سعد حالة واحدة• الكفاءات حالة واحدة محلة 766• سبع قصور حالة واحدة

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 37117 توفي منهم 1205 فيما اكتسب الشفاء 31287 ومتبقي قيد العلاج 4625".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".



انتهى

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