ملا طلال: جهاز مكافحة الإرهاب سيقوم بتنفيذ أوامر اللجنة العليا حول ملفات الفساد/موسع

2020/09/15 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء ان : جهاز مكافحة الإرهاب سيقوم بتنفيذ أوامر اللجنة العليا حول ملفات الفساد.وقال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان رئيس الوزراء اكد خلال جلسة اليوم بان الانتخابات المبكرة تعد المهمة الاساسية للحكومة. واضاف ملا طلال ان : الكثير من التغييرات الاخيرة جاءت بسبب مضي المدة المقررة لإصحابها وجاءت ضمن السياق القانوني والإداري.منوها الى تقدير رئيس الوزراء العالي لردود أفعال القوى السياسية الرافضة للمحاصصة.واوضح ان : اختيار البدلاء جاء عبر تقديم أشخاص يتسمون بالكفاءة والخبرة او من رحم المؤسسات نفسها .وبين ملا طلال ان مجلس الوزراء أقرّ محضر وزارة التخطيط الخاص بمشاريع المستشفيات وسيتم استكمال العمل بأكثر من 15 مستشفى في مناطق مختلفة من البلاد.وجدد الكاظمي / حسب ملا طلال/ التأكيد على ضرورة استكمال الوزارات استعداداتها من أجل ربطها بالحكومة الإلكترونية.وتابع ان : جلسة مجلس الوزراء ناقشت آلية التأكد من الموظفين الحقيقيين وعددهم الفعلي ومناقشة المقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات بشأن تنظيم بيانات موظفي الدولة.ووجّه الكاظمي بتشكيل فريق لتقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة لنية الحكومة القضاء على مصطلح الفضائيين من خلال هذه الالية.وحول قناة البدعة المائية نوه ملا طلال الى ان : مجلس الوزراء أقرّ تحويل قناة البدعة المفتوحة إلى قناة أنبوبية وستباشر الموارد المائية بالعمل على التعاقد من أجل تنفيذ مشروع قناة البدعة الأنبوبية.وشدد الكاظمي على حق العراق السيادي والدستوري في الموانئ العراقية وتحديداً ميناء الفاو الكبير.متعهدا بأن تنال حكومته شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.وذكر ملا طلال ان : تلكؤ تنفيذ مشروع الفاو الكبير جاء لأسباب غير معروفة وقد يكون هنالك تعمد في التقصير./انتهى3

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