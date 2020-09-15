الأردن يحدث قائمة الدول والوجهات التي تسير رحلات جوية منتظمة للمملكة ...والعراق بالحمراء

2020/09/15 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلن وزير النقل الأردني خالد سيف عن تحديث قائمة الدول والوجهات التي يستقبل منها الأردن مسافرين وفقا لمستجدات الحالة الوبائية فيها، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى المملكة في الثامن من الشهر الحالي.وأشار سيف في تصريحات صحفية إلى أن القائمة المحدثة شملت تصنيفات الدول والوجهات /حمراء وصفراء وخضراء/ التي سيتم اعتمادها اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين وعلى النحو الآتي:وحسب الوزير الأردني فان الدول والوجهات الحمراء هي العراق والبحرين وبلجيكا والتشيك وفرنسا والكويت وفلسطين ولبنان وليبيا وسلطنة عمان وقطر ورومانيا وروسيا وإسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.اما الدول والوجهات الصفراء فهي مالطا والمغرب وهولندا والمملكة العربية السعودية وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ومصر والسودان وسوريا واليمن.اما الدول والوجهات الخضراء فهي الجزائر والنمسا وكندا وقبرص والدنمارك وألمانيا واليونان وهونج كونج وهنغاريا وإيطاليا وليتوانيا وماليزيا وبولندا وتايلاند وتونس وتركيا.يشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت إعادة استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في المطارات ابتداء من الثامن من الشهر الحالي، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من وإلى المملكة منذ 17 من آذار الماضي.يذكر أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل منذ إعادة تسيير الرحلات المنتظمة من وإلى الأردن 3203 مسافرين حتى اليوم، فيما غادر 4284 مسافرا عبر المطار إلى وجهات مختلفة./انتهى

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