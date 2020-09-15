تسجيل 149 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن

2020/09/15 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 142 حالة محلية، والاخرى لمواطنين قادمين من خارج البلاد وسائقي شاحنات، مقابل شفاء 56 مصابا.واوضحت الصحة الأردنية في موجز صحفي ان العدد الاجمالي للاصابات في المملكة وصل ومنذ بدء انتشار الوباء إلى 3677.ودعت الصحة الأردنية المواطنين وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات./انتهى

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